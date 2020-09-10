美取消華留學生簽證　華生發文稱赴柬埔寨申請

美國國務院發言人周三（9日）表示，美國已撤銷逾千名中國留學生和研究人員的簽證，原因是相信他們與中國軍方有連繫。有受影響的留學生表示，涉及的學校包括北京航空航天大學、北京理工大學、北京郵電大學等8間大學。有留學生近日在網上發文稱，採取迂迴方法解決問題，會選擇到柬埔寨申請美國簽證後赴美。

有自稱畢業於西北工業大學附屬中學的網民表示，近日該校多名校友的學生簽證被美國政府取消，嚴重影響了他們的留學、旅美生活計劃，建議校友慎重考慮美國留學、工作計劃。有網民周三發文稱，美國駐華使領館已發出通知，因為疫情持續，將取消今年本月21日至10月2日的所有美國移民簽證和非移民簽證面談預約。

另有大批等待美國簽證，準備赴美留學的網民得悉上述消息後，表示難以接受。亦有不少留學生表示，若選擇在柬埔寨申請美國簽證，需親身前往辦理手續，待獲批後再親自前往領取，亦可找中介協助。惟有網民早前已在美國駐華使領館申請簽證，因使館不開，無法退款，到柬埔寨申請後則需再次繳簽證費。

另外，中國外交部周四（10日）召開例行記者會，發言人趙立堅回應上述情況，指美方在中美人文交流領域採取了一系列消極言行，為中美正常人員交流和人員往來帶來嚴重消極影響，嚴重損害中國留學人員人權。趙立堅強調，美方應立即停止上述行為，中方保留對此事作出進一步反應的權利。