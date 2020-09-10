Tesla意外頻頻　廠商屢否認車輛故障

四川南充市一輛特斯拉（Tesla）汽車上周六（5日）下午，疑失控連撞多車，造成2死6傷，及多車受損。事發後，特斯拉表示肇事汽車並無故障，惟內媒周四（10日）報道稱，該廠今年6月至今已發生3宗類似意外，旗下汽車安全不禁令人擔憂。

報道指，自今年6月，特斯拉旗下汽車在內地頻頻發生事故，且矛頭多指向「意外加速」。其中在上月9日，上海有特斯拉汽車衝進一座加油站，撞壞站內設施並撞傷一名職員及一名車主；6月16日，江西南昌一輛特斯拉也突然自動加速至每小時127公里，煞車無效後撞上土堆，並翻車起火。

據報道，美國今年1月亦有人聯署投訴特斯拉汽車「意外加速」，涉及123架車和110宗撞車事故。對於種種意外和投訴，特斯拉多次公開聲明，不承認旗下汽車存在「意外加速」情況。

面對外界對事故原因的猜測，特斯拉對外事務副總裁陶琳周一（7日）下午在其個人微博上表示，懇請網友維護良好輿論環境，不傳播客戶隱私以及其他未經證實的消息和猜測。事故調查清楚後，在徵得各方同意下會第一時間向外公布。