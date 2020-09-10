騰格里沙漠污染案舉報人被捕　警方：涉勒索搶劫

寧夏中衞市公安局周三（9日）凌晨通報稱，已拘捕多名涉尋釁滋事、敲詐勒索、搶劫等罪的疑犯。被捕疑犯當中，李根山、張保其曾公開舉報當地騰格里沙漠污染問題，引起社會關注，有網民質疑李男被捕是「被當局報復」。目前，李根山等人已被警方刑事拘留，警方仍在徵集上述人士的違法犯罪線索。

警方通報指，李根山、張保其、牛海波等人打着野生動物保護協會成員的幌子，相互勾結，採取毆打、威脅、辱罵、恐嚇等手段犯罪。李根山妻子事後接受內媒記者採訪，指自己丈夫被捕前，曾收到一名風力發電項目有關人員數萬元現金，對方稱該筆款項是支持李男等人的野生動物保護工作。翌日，李男妻子認為不妥，便勸丈夫退回，而李男將錢退回後不久，便被警方上門拘捕。

據了解，李根山等人，曾多次舉報中衞市美利林區騰格里沙漠污染嚴重，引起關注；去年經生態環境部調查通報，指中衞市美利紙業集團環保節能有限公司涉嫌環境違法行為，被立案調查。最終，中衞市今年3月通報，污染涉及美利林區14個地塊共12萬平方米，有關企業的9名責任人和監管部門2名責任人需對事負責。