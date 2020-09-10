新冠肺炎：台口罩商賣陸製非醫用口罩　逾200萬個流入市場

台灣彰化再有被徵用實名制口罩廠從大陸入口逾千萬個非醫療用口罩，以「台灣製醫療用口罩」名義，混入市面銷售。彰化檢方周三（9日）發現，有逾200萬個口罩流入市面，48歲呂姓負責人涉詐欺及妨害農工商等罪嫌，以200萬元（新台幣，下同，約54萬港元）獲准保釋。台灣的經濟部周四（10日）表示，自下周三（16日）開始，任何進口口罩，均需向台灣的國貿局申請輸入許可和登記銷售流向。

彰化檢方周三接獲台灣的經濟部通報後調查，發現員林市豪品公司出現上述情況，將違規口罩放在網購平台出售。流入市面的包口包括3D立體口罩的成人用和兒童用口罩，另有一種平面活性碳口罩。檢方表示，該批口罩並無混入繳交給政府徵用的實名制口罩中。

該批口罩每個成本約2元，涉事公司以每個5元的價格出售，每個可獲利約2至3元。涉事公司疑擔心被警方發現，所有口罩已隨即出售，警方到場檢查並無發現相關口罩。檢方表示，已要求將涉事公司相關的產品下架，後續將有呂姓負責人進行口罩回收和退貨等事宜。涉事公司官網周四發布退貨通告稱，即日起可辦理退貨。惟相關通告隨後被取消。

另外，台經濟部表示要全面流向管制，自下周三開始，口罩廠商需在貿易局設置的「口罩輸入許可申請系統」線上申請輸入許可，只要資料填寫完整系統就會自動核發。海關放行該批口罩後，在每周一到該網絡系統申報口罩流向。相關申請程序，貿易局將於下周一（14日）公布。

經濟部最新規定，台製或入口的口罩外包裝均需有商品名稱、製造商或進口商資訊、原產地等資訊，否則將被罰款2萬至20萬元（約5400至5萬港元）。