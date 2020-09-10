澳洲斥中國玩「人質外交」　華外交部︰無稽之談

中澳關係再度緊張，兩名澳洲駐華記者因涉及國家安全案件，日前遭中國國家安全部約談，隨後更離開中國返回澳洲；澳洲當局認為2名記者是「被迫離境」，批評北京大玩「人質外交」。對此，中國外交部發言人趙立堅周四（10日）回應，指「人質外交」完全是無稽之談，反斥澳洲執法人員早前調查中國駐澳記者時，曾出言威脅。

趙立堅批評，澳方聲稱他們對中國記者的「問詢」符合正常程序，卻認為中方採取的是「人質外交」，曝露其虛偽和雙重標準。他又質疑澳洲執法人員不但連記者孩子用的兒童平板電腦和電子玩具等物品也不放過，且威脅恐嚇中國記者，並禁止他們向駐當地的總領館求助，反問這是所謂的「正常問詢」嗎？

趙立堅重申，中方日前要求澳洲駐華記者協查案件時，2人在澳洲領事館幫助下躲避調查，離開中國。澳洲駐華使館完全超出領事保護的範疇，實質上是在干擾中方依法辦案，干涉中國內政和司法主權，要求澳方對此作出解釋。

另對於有澳洲駐華記者被要求延遲返華一事，趙立堅強調，中方克服疫情造成的困難，為該記者及其家屬返回中國作出特殊安排，該記者本擬於本周末回到中國，惟澳方要求他推遲行程。中方敦促澳方尊重基本事實，停止以任何借口對在澳中方人員的騷擾和打壓，停止干擾中國有關部門依法辦案。