省高院駁回涉黑團夥首腦上訴　維持死刑判決

湖南省高級人民法院周四（10日）對一宗黑社會案件進行二審宣判，法院駁回主犯王猛等18人上訴，維持原判；其中，王猛犯組織、領導黑社會性質組織、故意殺人、故意傷害等15項罪名，數罪併罰下被判處死刑，剝奪政治權利終身並沒收個人全部財產。法院將依法報請最高人民法院核準。

經法院審理查明，王猛夥同易建兵等人自2004年起，在石門縣二都鄉商貿城一帶為非作歹，多次參與尋釁滋事、持槍鬥毆等犯罪活動。由於王猛「敢沖、敢打、敢下狠手」，逐漸在當地樹立惡名。從2012年下半年起，王猛等人在石門縣內開設賭場，又排擠競爭對手，對當地的地下賭場、遊戲室、卡拉OK等娛樂場所形成非法控制，逐步形成黑社會性質組織「二都幫」。

法院指出，該組織人數眾多，結構嚴密，層級分明，分工明確，通過開設賭場、敲詐勒索、非法經營、非法採礦等犯罪活動，攫取巨額經濟利益；又先後有組織地實施故意殺人、聚眾鬥毆、故意傷害、尋釁滋事等嚴重暴力犯罪，涉及案件近百宗，導致至少1人死亡、5人重傷，14人輕傷，嚴重擾亂當地經濟和社會生活秩序。

今年7月30日，常德市中院曾對案件一審宣判，除王猛被判死刑外，次被告易祝平犯參加黑社會性質組織、故意殺人等罪名，被判死刑但緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，同時限制減刑；其餘38名被告分別判囚1年2個月至25年不等。宣判後，王猛等18人不服上訴，惟二審法院認為原判認定的犯罪事實清楚、證據確實、定罪準確且量刑適當，遂駁回上訴。