淄博理光名譽董事長　否認於孫女面前性侵新抱

山東淄博一名楊姓男子，近日指控自己妻子在加拿大遭淄博理光辦公設備有限公司名譽董事長、其父親楊光金強姦，惹起外界關注。對此，楊光金周三（9日）接受內媒採訪否認事件，更指生理功能受限，素無親密動作。涉事公司亦發聲明指，事件屬楊光金家庭內部事務，與公司營運無關，當局已介入調查。

仍身在加拿大的楊光金向內媒堅決表示，兒子所稱的事情沒有發生，自己在加拿大只是幫新抱照顧孩子，並強調自己有生理問題，平時與新抱連親密動作都沒有，「關鍵就是不行才發生不成啊」。他又指，自己無論是回國隔離期間還是返回加拿大至今，除一通電話外，再也無警察聯繫他，又強調按照新抱報警時的描述，自己企圖強姦的時間點與實際相矛盾，因當時他正與妻子通電話，不可能對新抱圖謀不軌。

另一方面，淄博理光周三發聲明指，楊光金是公司的股東、名譽董事長，自2011年後不再參與公司的經營和管理，強調事件是楊的家庭內部事務，無關公司營運，又透露目前已有相關部門介入調查，公司將積極配合。

據楊光金兒子聲稱，今年新冠肺炎疫情爆發初期，他將父母、妻女送到溫哥華避疫，惟自己因航班停飛，一直無法過去會合，其妻女只好與父母暫住。誰知今年7月12日，楊光金趁妻子因手部受傷需入院接治療時，竟在家中當着年僅歲半的孫女面前，將新抱拖入房間性侵。其子因此直斥「我爹是畜生」。