曾違法收取活動費表彰鴻茅藥酒　中藥協會遭民政部連降兩級

中國中藥協會疑因違法收取活動費用表彰鴻茅集團，而遭民政部降級。

民政部周三（9日）發布《關於降低23家社會組織評估等級的公告》，稱有23家社會組織因年度檢查不合格、上年度未參加年度檢查或受政府部門行政處罰等，被降低評估等級。當中提及中國中藥協會疑因曾違法收取活動費表彰鴻茅藥酒，受到民政部警告並沒收違法所得錢財，所以被連降兩級，評估等級由4A級降為2A級。

民政部公告要求，遭降級的社會組織需在收到通知書15日內，將原評估等級證書、牌匾退回民政部，換發相應的評估等級證書、牌匾。

內媒報道，中藥協會被降級與去年在中國中藥創新發展論壇表彰鴻茅藥業副總裁有關。鴻茅藥業近年負面新聞眾多，在2017年12月更被廣州醫生譚秦東指控作虛假宣傳誇大藥效，更稱鴻茅藥酒為毒酒。鴻茅指其惡意抹黑，譚秦東後被警方抓捕，引起社會強烈關注。

儘管近年形象受損，中國中藥協會去年12月仍把「2018年度履行社會責任明星企業」及「2018年度履行社會責任年度人物獎」頒發予鴻茅集團。民政部及後介入調查，並於今年1月20日稱中國中藥協會在上述活動中違法收取活動費用20.7萬元人民幣（約23.8萬港元），沒收其違法所得外，同時將其列入社會組織活動異常名錄。

公告指，按《社會組織評估管理辦法》規定，社會組織的等級評定共設五個等級，3A以上評估等級的社會組織會獲得證書和牌匾。獲得較高評估等級的社會組織，可以簡化年度檢查程序，優先接受政府職能轉移，以及獲得政府購買服務、政府獎勵等。