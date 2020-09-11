台外長吳釗燮指　台美是時候洽簽雙邊貿易協定

台灣當局放寬對放美豬、美牛進口限制惹起爭議之際，台灣的外交部長吳釗燮周四（10日）出席「亞特蘭大國際關係協會」（ACIR）視訊會議表示，現在正是絕佳時機，讓台美雙方洽簽雙邊貿易協定（BTA）。

吳釗燮表示，台美經貿互動密切，去年雙邊貿易總額超過800億美元（約6199億港元），且台積電早前也宣布將投資120億美元（約929億港元）在美國亞利桑那州設廠，台美洽簽BTA的條件已經成熟。他又指，台方放寬美豬、美牛進口限制，展現了台方最真誠的承諾，台方衷心期望該措施可為包括BTA在內的台美實質性對話與更緊密貿易關係鋪平道路。

吳釗燮又對美國即將啟動的台美高層「經濟暨商業對話」表示期待，認為其將鞏固兩地的互利經濟聯繫，現時正是加強台美經濟夥伴關係的絕佳時機。

吳釗燮續指，目前香港正在發生的事是真正的悲劇，又稱這並非單一事件，大陸一直如此對待西藏與新疆，近來更延伸至（內）蒙古，形容北京當局正在發動反人類的意識形態戰爭。他最後指出，大陸一直試圖滲透台灣社會或對台作軍事恫嚇等，期待美方能持續支持台灣，讓台灣不致落入北京當局手中。