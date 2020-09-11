土豪買屋苑77個單位欲打通惹不滿　反指居民仇富

湖南長沙市近日一屋苑的業主發生糾紛，有居民反映一個楊姓「土豪」收購了大廈77個單位，打算將單位全部打通，又將分隔屋苑居住區與一樓店舖的鐵閘移除，令居民擔心屋苑的安全問題。惟楊男竟反指居民抱仇富心態，雙方交涉不果後，居民遂向物業公司投訴。警方目前已介入，要求施工方停工，並在限期內將違建部分還原。

據內媒報道，涉事屋苑為長沙市香樟路的「金房萬樹丹堤」。楊男多年前買下屋苑其中一幢大廈16至20樓全部單位，加上1樓的2個商舖。近日，有業主發現楊男欲把名下單位改作商業用途，除打通5層所有單位外，更改建單位內的熱水系統、房屋結構、裝修風格，整體布局與酒店相近。

工程進行期間，楊男更侵佔公共空間，除移除鐵閘外，更把消防通道和公共區域磚牆拆除。有業主表示，工程令所有人毋須通過大閘，便能直達屋苑範圍，擔心不法分子有機可乘。業主更指出楊男至今仍未提供相關部門給工程的批文。

屋苑管理公司表示，由於公共空間區域屬全體業主所有，故不認可楊男的行為，又已將拆牆問題上報相關部門，至今已進行多次協調會議。當地警方亦曾檢查涉事樓宇，發現消防門堵塞、電線亂拉及相關裝修手續不齊全，已要求施工方於本月24日前修復。