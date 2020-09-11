十分老街鐵鏈圍封　商戶轟地主狂加租52倍

香港人前往台灣旅遊，不少會到新北市平溪區的十分老街放天燈。不過今年開始，當地一些店家關門停業，而店外道路更被鐵柱和鐵鏈圍封。據台媒報道，事件起因是當地的地主向商店加租，且一加就52倍。由於雙方就租金談不攏，地主於是用鐵鏈封路。

當地一名林姓店主向媒體表示，當地商戶現在繳交的租金均為每年3000元（新台幣，下同，約800港元）。但今年地主要求將租金改為按面積計算，變相加租。面對巨大的加租幅度，不少店主都表示無法承擔，雙方因而未能達協議。

據了解，以往當地商店的租金除包含商舖本身外，還有店外的空地。但現在業主要求分拆來算。以當地知名老店「阿媽的天燈」為例，按新的計算方式，店內外面積的每年租金分別為7萬和8.4萬元（約1.9萬和2.3萬港元），相當於現有租金約52倍。

報道稱，十分老街的大部分商舖大由一個趙姓家族持有，現在已是第三代。有商戶稱，老一輩去世後，新一代比較不顧及情面。對於為何這次大幅調漲租金，地主不願回應，僅稱「目前已進入司法程序」。

報道也指出，新北市的平均每月租金約每平方呎27元（約7港元），以十分老街的商戶目前每年繳交的租金計算，平均月租僅250元（約67港元），即按現時的租金當地商戶只能租到約9平方呎面積。即使是加租後，「阿媽的天燈」每年需繳交15.4萬元（約4.2萬港元），即每月約1.3萬元（約3500港元）；按新北市平均租金計算，也只能租約500平方呎的面積。