華企尋求收購美保健品牌　美參議員以國安為由促審查

美國佛羅里達州共和黨參議員魯比奧，周四（10日）敦促美國外商投資審查委員會（CFIUS），審查中國哈藥集團尋求收購美國保健品品牌健安喜（GNC）的交易，擔心美國顧客的健康資料會落入中國政府手中，威脅美國國家安全。

魯比奧致函美國財政部長姆紐欽，指總部位於賓夕凡尼亞州匹茲堡的健安喜，保存數百萬美國顧客的健康數據，如果該公司被哈藥集團或其他中國買家收購，這些數據恐落入中國政府手中。他指，收購一個在美國有逾5200間零售店和廣泛客源的主要保健品連鎖零售商，為聽從政府指揮的公司提供合法購買這些數據的機會。

魯比奧要求，由美國財政部牽頭的CFIUS，對上述可能的交易展開審查。健安喜發言人周四回應指，哈藥集團在2018年已獲CFIUS審查及批准，並指該公司沒有可供任何外國國民利用的消費者數據；又強調在整個重組過程中將繼續與所有相關機構合作，保持對數據私隱的嚴格標準。

健安喜早前表示，已與眾多債權人在原則上達成協議，在一次法院監督的拍賣中將公司出售給其最大股東哈藥集團的一間附屬公司，作價7.6億美元（約58.9億港元），除非有更高的出價。