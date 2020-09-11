任志強涉貪案開庭　傳警察法院外戒備禁旁聽

北京市華遠集團前黨委副書記、董事長任志強，因涉嚴重違紀違法受查，案件於周五（11日）早上9時半在北京市第二中級人民法院開庭審理。外媒引述當地民眾消息指，法院門外及附近有很多警察，除「特別邀請的人」之外，其他人不能進入法庭旁聽。

有市民接受訪問時稱，在早上9時許開庭之前，法院外已有約30多人聚集，有人在拍照，亦有外媒記者。受訪者形容，法院外圍有很多警察，有警察在路口盤問拍攝者，又不讓其他人進入法院；有老婦要求進內旁聽，但警察稱沒被邀請的人不能內進。受訪者又指，於接近開庭的早上9時20分回到法院外，卻發現聚集的人群不見了。流亡海外的中共中央黨校（國家行政學院）退休教授蔡霞則引述朋友消息指，當局封鎖任志強案開庭的消息。

據中紀委此前通報，任志強因涉嫌嚴重違紀違法，由北京市西城區紀委區監委立案調查；經查，任志強喪失理想信念，在重大原則問題上不同黨中央保持一致，公開發表反對四項基本原則的文章，醜化黨和國家形象，對抗組織審查。通報又批評，任志強將公權力作為牟取私利的工具，不正確履行職責給國有資產造成重大損失，夥同子女大肆斂財等。任志強被北京市人民檢察院第二分院，起訴涉嫌貪污、受賄、挪用公款及國有公司人員濫用職權等4項罪名。