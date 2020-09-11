國民黨斥陸官媒節目矮化台灣　向國台辦提出抗議

台灣國民黨決定派立法院前院長王金平，率領代表團出席即將舉行的海峽論壇；大陸官媒周四（10日）在節目中，將之解讀為「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」。國民黨周五（11日）表示，此言涉矮化台灣，已向大陸國台辦提出抗議，並對陸方近日頻繁軍演表示關切，冀陸方正視這些舉動對兩岸和平對話帶來的嚴重影響。

國民黨譴責大陸官媒的相關節目內容，無助良性互動並扭曲追求和平原意，傷害兩岸人民感情，冀陸方採取有效措施，導正視聽。國民黨大陸事務部主任左正東表示，該黨參加海峽論壇的立場清楚，一定要捍衞兩岸交流的尊嚴，身為百年大黨的國民黨，為中華民族與台灣付出的努力應受尊敬，不管在台灣或大陸都一樣。

被問及若在海峽論壇聽到一國兩制台灣方案，是否要率團起身走人或默不作聲，左正東回應指，海峽論壇是民間交流，希望不會有任何政治色彩，更不應出現讓台灣人不舒服的表達方式，會作好相關準備。對於解放軍連日在台灣周邊空域大規模軍演，左正東表示，周四晚已一併向國台辦傳達台方的關切。

國民黨文傳會主委王育敏則強調，交流必須對等並維持雙方尊嚴，「求和」的說法有矮化台灣的疑慮，呼籲陸方正視情況，不希望未來再出現類似言論，阻礙兩岸交流，又指相關節目內容已經被下架。王育敏亦提及解放軍機近日頻繁繞台，表示不希望看到會造成區域緊張、衝突、挑釁的行為。