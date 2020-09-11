解放軍首次雙航母演習　或同時繞台惹關注

遼寧艦（上）和山東艦（下）同時進行訓練。

大陸兩艘航母遼寧艦和山東艦近日被指分別前往黃海和渤海進行演習，美媒認為解放軍現在能夠在一個訓練任務中，同時操作兩艘航母，意味未來可實現雙航母作戰。有台媒則指台軍正嚴陣以待，提防兩艘航母同時繞台可能帶來的衝擊。

大陸媒體早前報道，解放軍第一艘航母遼寧艦被發現在黃海航行，而第一艘大陸製航母山東艦同時在渤海進行訓練，據報是首次大陸兩艘現役航母同時在海上公開進行演習。有軍事專家受訪時表示，解放軍兩艘航母可以「從不同角度擠壓台灣」，除雙倍的艦載機外，東風21D和東風26反艦彈道導彈也可阻止美國介入。

美媒表示，大陸轉向雙航母攻擊群的準備，可能是對應美國海軍近期多次在太平洋進行雙航母攻擊群演習。報道指，兩個航母戰鬥群可以根據特定的任務需求各自制定任務，擴大海軍打擊內陸目標的能力。解放軍的舉動表明，這種戰術上的優勢或不再由美軍壟斷。目前解放軍航母的作戰能力還不能與美軍相提並論，但美方對大陸航母的建造計劃、造船資源和整體艦隊擴張的速度十分關注。

另台媒引述台灣海軍官員推測，解放軍航母或於9月22日前後駛往台海，至於是雙航母還是單獨一艘繞台，目前無法推測。該官員又聲稱，台軍會利用聯合情搜監偵的方式，嚴密監控解放軍航母及軍機動態。

此外，台灣的蔡英文總統周五（11日）上午視察2處空軍防空導彈連，首先聽取任務簡報，視察導彈發射架操作演練，並慰勉台軍官兵。她表示，近期解放軍頻頻「擾台」、軍事演習相當頻繁，官兵須保持戰備狀態，責任重大；她又指，2個連級單位人數不多，卻要扛起北區防空的重擔，守備範圍很大，絕對是一支「單位小，任務大」的鋼鐵勁旅。