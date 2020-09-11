省政府發布體育建設綱要︰2050年足球水準達世界一流

廣東省政府網站周三（9日）發布《廣東省體育強省建設實施綱要》（下稱《綱要》），明確廣東體育事業在未來三個階段的發展目標，包括2035年足球競技水準達到亞洲一流，2050年更要達世界一流。

《綱要》指出，2022年，廣東體育強省建設框架體系基本形成，推動重大工程取得初步成效；2035年，全面建成社會主義現代化體育強省，體育事業發展保持全國領先，達到亞洲一流水準；2050年，廣東體育事業發展達到世界一流水準。

對比國務院於去年8月印發的《體育強國建設綱要》，廣東建設體育強省在人均體育場地面積等指標方面，高於全國水準，其中要求到2035年，廣東省人均體育場地面積達到2.9平方米，經常參加體育鍛煉人數比例逾45%，體育產業體系成為國民經濟支柱性產業。

《綱要》又提出六方面戰略任務，包括促進全民健身與全民健康融合發展；提升競技體育綜合競爭力和國際影響力；推動體育產業高質量發展；落實國家重大體育發展戰略；推動區域發展戰略實施；增強體育文化軟實力。