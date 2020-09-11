7旬「強姦犯」伸冤54年　「受害女生」證受人指使

江西吉安市78歲老翁汪康夫，54年前在吉安小學任教期間，被控強姦、猥褻12名女學生，判囚10年；惟汪康夫堅稱自己未有犯罪，質疑法院當年憑3份工作組撰寫的調查報告，在缺乏人證物證下將其定罪。當年涉案的10名女學生近日接受內媒採訪時，承認未被汪性侵，又指當年因年紀還小，一切都是時任教導主任所指使。汪則強調，自己雖已年近80歲，但會繼續伸冤，「希望能夠清清白白地離開人世」。

事發於1966年，汪康夫在任教期間被警方帶走，隨後被法院認定強姦罪成。出獄後，汪康夫多次去信向各級法院、檢察院申訴，但如石沉大海，毫無回音。近日，內媒記者走訪當地，採訪當年涉案被「強姦、猥褻」的女學生，除1人已去世、1人未聯繫到外，其餘10人均否認曾被強姦或猥褻。

其中一名「受害人」劉淑芬指，她與汪男僅是師生關係。另一「受害人」李蓮新則表示，當時根本沒發生強姦案，惟教導主任強迫自己寫下證詞，她甚至清楚記得當年並不會寫強姦的「姦」字，該主任竟主動「拉她手、教她寫」。另有「受害人」直言︰「如果自己被強姦，根本就不會嫁這麼近」。

江西省檢察院今年5月曾受理汪康夫的申訴，但僅2個月後，便以調不到案卷為由，中止審查。汪康夫形容，自己蒙冤多年，跟被判了死刑差不多，「原本一個教師，被冤屈成強姦犯，這一輩子都不敢再和熟人打招呼」。他坦言，自己僅想在離世前，找回清白和公道。目前，汪仍焦急等待案卷調取結果。