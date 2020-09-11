台破地下口罩工廠拘10人　涉額逾500萬元新台幣

台灣法務部調查局台中調查處在周二（8日）破獲一個地下口罩工廠，在現場扣查40萬個仿製醫療級口罩，並檢獲口罩製造機3台、熔噴不織布及耳帶等原料。警方指該工廠透過銷售仿製口罩，獲利逾500萬元新台幣（約134萬港元）。警方已約談黃姓負責人等共10人到案，並以涉犯詐欺取財、仿冒商標商品罪、偽造文書、未經許可擅自製造醫療器材等罪起訴。當局已在周四（10日）向法院申請聲押獲准。

據台媒報道，台中地檢署日前接獲民眾反映，指該市有藥房疑似販售劣質口罩。經搜證後，發現黃男在今年2至3月期間向「台灣優紙」購買小量醫療用口罩及包裝紙盒。自5月起，更購買口罩生產機及原料，私設口罩加工廠。

黃男還委託印刷公司偽造口罩包裝紙盒，開始生產隻劣質口罩圖利。在7月時，更向台中市內藥房指其公司為著名口罩公司的經銷商，藉此蒙混過關。警方最終在周二展開拘捕行動，據現場所檢獲原材料數量，估計至少可生產250萬至300萬個劣質口罩。

檢方指，工廠未經取可，而且並未設有無塵室，現場原料髒亂，因此所制口罩並不符合醫療規格。經檢方審訊後，黃男承認罪行，並供出目前已成功取得250萬個醫療口罩出售訂單，將在日內出貨。從6月至今，黃男已販售約75萬個口罩予多間藥房，並流入市面。