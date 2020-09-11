天災年推惜食文化惹憂慮　國家糧儲局︰三大穀物仍供大於求

國家糧食和物資儲備局指三大穀物仍供大於求。

內地今年頻受天災影響，中央又突然推行「惜食」文化，令外界憂慮有糧食失收危機。國家糧食和物資儲備局周五（11日）公布，指今年的三大穀物仍供大於求，其中小麥產量大於需求1400萬噸；稻穀產量大於需求1700萬噸，口糧供應絕對安全。

通報指，截至今年8月底，內地主產區小麥累計收購4926萬噸、早秈稻累計收購472萬噸。國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長秦玉雲表示，今年夏糧收購市場化的比重提高，小麥市場化收購比重超過87%；早秈稻市場化收購比重超過90%，充分說明糧食市場流通順暢，各類主體市場經營意識濃厚，市場形成價格機制日趨完善。

國家糧油信息中心副主任王曉輝表示，內地的糧食生產分為夏糧、早稻和秋糧，而秋糧佔全年糧食產量的四分之三。據目前的秋糧種植面積來看，總體正常，只要今年後期不發生大的自然災害，今年將是一個豐收年。

由於秋糧收購時間跨度長，國家糧食和物資儲備局將做好「兩個收購」，既督會促各地嚴格落實糧食安全省長責任制，又將督促中儲糧嚴格落實主體責任，做好托底工作，保證農民「種糧賣得出」。