非法棄置24噸廢物　垃圾廠被判賠1.3億人民幣

廣東廣州市中級人民法院周五（11日）就花都區衞潔垃圾綜合處理廠，及其負責人李永強的污染環境民事公益訴訟案作出宣判。衞潔垃圾廠因違法將24噸未經處理的垃圾、焚燒後垃圾殘渣放置在後山而遭起訴。法院判垃圾廠一方需合共賠償1.3億元（人民幣，下同，約1.5億港元），更需在報章頭版或省級以上電視台公開道歉。

法院審理時指，李永強在2007年5月與花都區炭步鎮三聯竹湖經濟合作社簽訂協議，租用竹湖大嶺北約400畝土地，合作種植樹木。衞潔垃圾廠可運送經篩選的垃圾上山開坑填埋，在完成覆蓋後就地種樹。惟李永強竟組織工人將未經處理的垃圾以焚燒後的垃圾殘渣非法棄置。

花都區環境保護局在2016年8月1日作現場檢查，發現衞潔垃圾廠未保持固體廢物設施正常運作，更在後山傾倒40.7萬立方米的廢物，環保局遂向廠方作出行政處罰，需賠償服務功能損失費1714萬元（約1968萬港元）。

為補償非法棄置垃圾的環境破壞，李永強需修建兩個垃圾滲濾液收集池，並在2017年12月至2019年1月按規定委託外運及處置垃圾滲濾液。花都區政府在去年9月整治工作小組，對後山實施滲濾液處置、施工工地進行圍蔽管理、施工通道建設、改建滲濾液一體化臨時設施等，工程費用近350萬（約402萬港元）。政府還對需要清理的垃圾進行分類運輸及處理；對污水進行無害化處置；場地恢復和復綠工程，涉款1.1億元（約1.26億港元）。

法院在判後作出民事裁定，包括查封衞潔垃圾廠以及凍結李永強名下所有財產，以支付生態環境修復費用。