單親男童沿街賣茶葉蛋蕃薯　網民揭背後真相

台灣高雄有女網民在Facebook群組「爆廢公社公開版」發文，指日前在街上遇到一名男童，手持茶葉蛋及蕃薯四處販賣，對方更透露自己是單親家庭，出售的食品均由母親製作。她希望大家能幫忙購買，卻有網民揭出背後真相，指男童聲稱的母親其實是一名中年婦人，以孩子博取同情心販賣食品賺錢。

女網民指，當日正準備接兒子下課，突然有一名小學生手持茶葉蛋及蕃薯販賣，每袋50元新台幣（約13港元），許多路過的市民見狀紛紛購買。男童指，茶葉蛋及蕃薯是母親製作，弟弟與祖父在另一個地點販賣，又指自己住在鳳山區。

惟有網民留言透露，自己曾親自詢問一名四處販賣的女童，對方否認供應食品的中年婦人是其母親。警方早前已了解事件並關心該群小學生，並告誡該名婦人不要讓未成年或仍讀書的學生工作，甚至是四處販賣至深夜1時許。

網民指出，該名女婦人屢勸不聽，依然故我。有其他攤販表示，若對方要繼續以孩子博取同情心販賣食物，他們絕不姑息，將會通知兒童保護單位請求協助。雖然販賣目的不純，惟女網民表示，即使她被騙或當中有其他問題，對方亦並非「空手白拿錢」，何況男童當時已因叫賣導致聲音沙啞。