男子服農藥後被宣告死亡 下葬前竟坐了起來

河南沁陽市一名39歲男子日前服食農藥自殺，送院後被醫生宣告死亡，父親將他運回家並準備葬禮，不料兒子「起死回生」。父親認為醫院失職，討要說法，不料對方冷漠回應：「人活着總比死了強。」

上月17日，男子與妻子吵架，一氣之下服食農藥自殺，被家人送院，隔日醫院宣告搶救無效，讓家人準備後事。醫生介紹殯儀車給男子父親，後者付了450元人民幣（約480港元）路費後，將兒子拉回家，不料兒子在葬禮時突然坐了起來，「起死回生」。

家人趕緊將他送往其他醫院治療，目前男子幾乎已痊愈，甚麼問題都沒有。男子家屬相當生氣，質疑醫院失職、耽誤搶救，「醫院連活人、死人都搞不清楚，還看甚麼病」，事件曝光後也引起熱議，不少網友也開始譴責涉事醫院。

不過，院方表示，男子為重度有機磷農藥中毒，當下也進行了洗胃等搶救，但家屬不配合告知男子到底喝下多少農藥，醫生只能慢慢用阿托品解毒，用完後醫生表示需要轉院，但家屬不同意，且男子病情又加重，家屬主動要求放棄治療並簽署自動離院協議書後，自行離院。目前雙方各執一詞，詳細情況仍待進一步調查。