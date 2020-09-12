夫婦賣7日大兒子解財困　丈夫獲刑5年6個月

福建省漳州市華安縣一對夫妻，因家庭經濟困難，將出生僅7日的兒子以6萬元（人民幣，下同，約6.8萬港元）賣掉。丈夫王X剛拐賣兒童罪成，獲刑5年6個月、罰款8000元（約9000港元）；妻子吳X英則另案處理，由於她屬從犯，故獲刑3年，緩刑5年，罰款5000元（約5600港元）。

王、吳夫妻二人均1979年出生，從雲南到福建務工，在華安縣一家牆體材料公司任職。去年10月28日，吳誕下一名男嬰，惟因財困決定賣出男嬰，幫補家用。王以6萬元售價讓陶X成介紹買家，後者將價格提高至8萬元（約9.1萬港元）後，透過張X君找買家。

11月3日，買家X蓉等人在廣東省普寧市一家酒店內以8萬元買下男嬰，其中王、吳夫婦獲利6萬元、陶X成獲利17,700元（約2萬港元）、張X君獲2300元（約2600港元）及X蓉給予的3500元（約4000港元）。

案年近日在華安縣人民法院一審宣判，除王、吳夫婦獲刑外，陶X成拐賣兒童罪成，囚5年、罰款5000元；張X君拐賣兒童罪成，囚1年6個月、罰款3000元（約3300港元）。