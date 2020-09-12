要求陸官媒就求和論道歉　江啟臣：絕不卑躬屈膝

台海局勢緊張之際，國民黨決定派台灣的立法院前院長王金平，率團出席即將在福建廈門舉行的海峽論壇，而大陸官媒周四（10日）在節目中，將之解讀為「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」。繼國民黨向大陸國台辦提出抗議後，該黨主席江啟臣周五（11日）晚也表示，相關當事人應公開向王金平及國民黨道歉，又指國民黨追求和平，但絕不卑躬屈膝。

江啟臣在社交網Facebook稱，他完全無法接受「求和」的說法，認為這抹煞了追求和平的努力，更污衊了為之奉獻的仁人志士，因此呼籲大陸相關部門妥適處理。他又指，國民黨依慣例參加海峽論壇，是希望海峽兩岸能夠持續有溝通管道，維繫和平穩定的互動關係，然而互動若無法維持對等尊嚴的基本原則，大陸當局若無法就此事給予同等處理，兩岸交流將難以為繼。

江啟臣續指「不知彼不知己，每戰必殆」，在執政民進黨暴虎馮河、持續激化兩岸對立下，作為在野黨的國民黨可理智的提供不同選擇予民眾，避免不必要的生靈塗炭。該黨寄望能在海峽論壇傳遞台灣的民心所向，包括不樂見大陸在台海的頻繁的軍事行動，絕不能容許大陸官媒用貶抑性的方式，將追求和平的努力描述為卑躬屈膝的求和。他最後重申：「我們不求戰，但也仍然堅守原則；我們追求和平，但也絕不卑躬屈膝。」