電子地圖竟顯示「黃泉路」　合肥居民表不滿

高德地圖是內地較常用的電子地圖之一，近日該地圖因為一個街名顯示引發爭議。原因是安徽省合肥市有居民發現當地一段街道，竟被誤標為「黃泉路」。

周四（10 日）晚上，有合肥市民反映，當地市政務文化新區的仙龍湖路，在高德地圖上的街道名稱竟「被改名」。仙龍湖路位於合肥市綠軸公園西側，是一條東西走向的道路，分別與懷寧路、筆架山路等交匯，西邊盡頭是翡翠路。根據地圖顯示，該條路以粗體黑字顯示為「仙龍湖路」，但在懷寧路與綠洲西路之間的一段路，卻以較小和較淺的字體顯示為「黃泉路」。

據當地一個酒店的前台工作人員稱，仙龍湖路早前曾稱作「嘉和路」，卻從沒聽說過叫「黃泉路」。有附近居民得悉後立即號召大家向高德地圖投訴，該公司客服回覆已接獲類似投訴，並通知更改，周五（11 日）將回復正常。客服又稱，這次問題是出現在手機版應用程式上。記者周五查證，錯誤的標註已被清除。

儘管事件已解決，但有市民認為要查明事件原因。關於地圖標註審核等問題，高德地圖的工作人員稱，審核標註有專人負責，至於這次問題的具體，公司仍在調查。