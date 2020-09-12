王毅：願與印方緩解邊境緊張局勢　期望雙方共識落實

中國外長王毅周五（11日）在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談，會後會見記者時稱，早前與印度外長蘇傑生會面時，就兩國邊境局勢和雙邊關係交換意見，印方表達通過外交政治渠道，緩解邊境緊張局勢的積極意願，中方願意相向而行，期望雙方達成的5點共識能真正落實。

王毅表示，當務之急是印方一線軍人不得在邊境地區再次違反承諾，尤其是防止再出現開槍事件，同時要盡快、徹底撤出越線人員和裝備，恢復邊境地區的和平安寧。他認為雙方可在此基礎上繼續對話談判，為最終解決邊境問題創造條件。

對於中美關係，他指出全國人大從未討論及制定過針對美國內部事務的議案，美國國會卻三天兩頭推出針對中國內部事務的所謂各種議案，奉勸美國部分人士先將自己的事情管好，切實遵守國際關係準則，停止插手別國的內部事務。王毅強調，中國從不干涉別國內政，當然也不會干涉美國內政，除了是中國的外交傳統，亦是中國人的處事方式，更是國際關係的基本準則。

中方近日提出《全球數據安全倡議》，國際上傳出猜測評論的聲音。王毅表示，中俄雙方一直在為維護數據和網絡安全展開多邊和雙邊合作，而東盟各國亦表示願同中方加強全球數字治理、網絡安全合作，相信有關倡議未來會得到愈來愈多的國家認同和支持。他強調，中方不僅在於表明中國在數據安全方面的清白和坦蕩，更考慮如何切實維護全球數據和網絡安全，真正堵住借網絡技術肆意監控別的國家，甚至侵害個人信息隱私的行為。

近日傳出5名印度青年在藏南地區（印度稱阿魯納恰爾邦，Arunachal Pradesh）被解放軍脅持，事後有指他們是出外打獵期間懷疑迷路誤入中方控制區。印度政府表示，中國軍方周六（12日）將在阿魯納恰爾邦移交5人。