駐澳記者遭突擊搜查扣設備　內地官媒齊譴責

針對澳洲情報部門人員早前被指突擊搜查派駐當地的多名中國記者住處，並扣押採訪設備和個人物品，內地多家官媒近日先後聲明，對澳方行徑表示強烈譴責和堅決反對。

新華社發言人周五（11日）發聲明，表示有關駐澳記者遭搜查的報道屬實。事發於今年6月26日，澳洲當局搜查包括該社悉尼分社記者在內的部分中國媒體駐澳記者的住所，並扣押採訪和發稿設備。該發言人斥澳方的行徑蠻橫無理，令人震驚，充分暴露澳方某些部門和官員的冷戰思維和政治偏見，不僅嚴重損害中國媒體的聲譽和形象，也嚴重干擾中澳兩國正常的人文交流。

發言人強調，該社駐澳記者嚴格遵守駐該國法律法規，秉持客觀、公正、真實、準確的原則報道。新華社呼籲澳方停止對該社駐澳機構和記者的干擾，採取有效措施消除負面影響，切實保障該社駐澳機構和記者的正當權利與合法權益。

另一官媒中新社周六（12日）也發聲明，批評澳方所作所為除粗暴侵犯中國駐澳記者正當合法權益，也對記者及其家人的身心健康造成嚴重損害。聲明又指，澳方至今未就搜查記者給出合理解釋，也未向記者歸還全部被扣押物品。