國民黨發動反進口美豬公投連署　批民進黨獨裁

江啟臣批民進黨政府一人獨裁。（中時電子報圖片）

台灣當局早前宣布明年起開放含萊克多巴胺（又稱瘦肉精）的美國豬肉進口，國民黨周六（12日）於22縣市同步發起反對進口的公投連署活動。該黨主席江啟臣上午9時許抵達新北市中和區連署點時，痛批民進黨一人獨裁，必須用公投展現市民意志。

江啟臣表示，「民進黨選前講民主，選後民進黨做主」，尤其涉及到健康、食安問題，絕對不允許含有瘦肉精美豬進口。他表示，明年8月28日為公投日，必須把握時間加緊連署，盼這兩天內完成第一階段連署。

國民黨中和區黨部主委張智倫表示，民進黨政府不顧市民拒吃瘦肉精豬肉的權利，因此透過公投讓政府知道真實的民意，呼籲市民為自己、家人和下一代的健康參與連署。

國民黨周五（11日）就這次「捍衞台灣豬，萊豬不要來」食安公投舉行記者會。台北市議員李明賢透露，有綠營民代私下向他表示，在野黨聲音要大聲一點，代表他們心中也支持公投，他強調食安超越藍綠，懇請大家站出來為食安把關。

國民黨苗栗縣黨部主委、議長鍾東錦周五也稱，政府宣稱美國僅22%養豬戶使用瘦肉精，但很多國家禁止進口瘦肉精美豬，美國商人會把豬肉運往能出售的國家，屆時進口美豬含瘦肉精的比例一定很高，若非得進口，政府應告訴人民「台灣換來甚麼利益」。