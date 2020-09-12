醉漢遭半路遺棄後身故　法院判的士司機需付30%賠償

山東青島市黃島區早前一名劉姓醉酒男子乘坐的士期間，未能明確說出目的地，身上亦沒有足夠金錢支付車資，被吳姓司機強行拖落車。雙方發生拉扯，吳男在劉男倒地後駕車離去。劉男及後在街上因心臟病發死亡。劉男的兒子將吳男及的士公司起訴至法院，黃島法院日前審理後認為吳男對事件存在責任，需要負責30%的比例賠償。

案情指，劉男被趕落車後，有途人發現劉男倒臥在地毫無反應，救護人員到場後證實他死亡。司法鑑定中心鑑定，劉男死於急性心臟病發，認為劉男與司機吳男在拉扯期間情緒激動，加重心臟負荷，是其病發作的構成因素。

吳男及的士公司辯稱，乘車時說明目的地是劉男的運輸合約義務，吳男已多次向其詢問目的地，但劉男已經醉酒，導致將劉男送達至目的地的主要合約目的不能實現，吳男可以主動解除的士運輸合約。同時，劉男拒絕支付車費，已構成根本違約，雙方已不存在運輸合約關係。吳男亦未對其進行人身傷害，因此劉男死亡是自身健康原因造成，與他人無關。

法官判案時表示，劉男乘搭的士公司所擁有的車輛，雙方之間形成運輸合約關係，具有法律約束力。吳男明知劉男處於醉酒狀態，應當預視到深夜將他趕落車會導致劉處於無人照料狀態，最終劉男不幸身亡。法官認為，司機運送乘客行為不當，應當為此承擔責任。