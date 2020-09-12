湛江繳1.3萬噸走私紅油　案值約1.1億人民幣

廣東省湛江市近日破獲走私紅油（香港未完稅柴油）案，疑犯通過海上偷運方式將紅油從香港偷運到珠三角，經脫色加工後再分銷內地牟利。經初步查證，該走私團夥涉嫌走私紅油約1.3萬噸，案值約1.1億元人民幣（約港元1.26億港元）。

自8月21日起內地海關總署開展名為「守衞」的打擊走私成品油專項行動，湛江市海關經過20天偵查，周五（11日）當日上午8時許在深圳、廣州、黃埔海關的協助，並聯合湛江、茂名兩市公安機關，共出動155名警力，分成22個行動組，分別在湛江、廣州及惠州等地採取查緝行動，共逮獲18名涉案人，當中包括主要目標疑犯。

行動中搗破紅油脫色加工點3個，現場查扣涉嫌走私紅油約100噸，查扣改裝運油車7輛，走私「大飛」8艘、脫色設備9套，以及證書、電子證據一批。

經查，疑犯阮某夥同他人通過海上偷運方式，將香港的未完稅柴油偷運到東莞市非設關地內河走私入境，再利用非法改裝的運油車將這些紅油運往湛江遂溪、廣州從化、惠州博羅等脫色加工點，經脫色處理後國內市場銷售。目前，案件正在進一步偵辦中。