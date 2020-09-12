醫生誤處方10倍藥物　男子休克送院搶救20天保命

廣西南寧市一名50歲孫姓男子，按醫生指示服食皮膚科處方藥物後，出現昏迷、休克情況，甚至一度心跳停頓，經搶救20日才脫離生命危險。孫男事後發現，醫生早前的處方竟比該藥説明書中的建議用量多了10倍。院方回應稱，孫男目前的身體狀況已可出院；惟孫男妻子認為，丈夫身體已留下嚴重後遺症，院方應作出賠償。

事發於今年4月13日，孫男因皮膚瘙癢前往廣西醫科大學第二附屬醫院皮膚科就診，在遵照醫囑服藥後，出現藥物中毒症狀。經醫生詢問，發現皮膚科醫生將1日3次、每次2至3片的「雷公藤多苷片」，誤處方成每次服用20片，結果孫在送院前，已服食了約140片。孫男隨後被安排住院，期間一度昏迷了15日、休克5次，並曾經心跳停止。

孫的朱姓妻子表示，丈夫服藥後身體逐漸浮腫，全身多個臟器功能損害，意識出現障礙；脫離危險期後，孫仍連續做了2個多月血液透析，生活無法自理，需要24小時陪護。她又認，藥物中毒是醫院的失誤，雖然院方已支付部分醫藥費，但從4月至今，孫仍合共支付了30多萬人民幣（約34.4萬港元）醫療費。

院方事後回應稱，孫男病發後，院方多次組織專家會診，全力進行救治；目前孫病情穩定、神志清楚、可自由活動，專家一致認為符合出院指標，建議孫出院休養。惟孫男夫婦不同意醫院的判斷，至今仍拒絕出院。