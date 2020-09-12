內媒揭發假親子鑑定產業鏈　無血緣關係均可變親生

內地販賣嬰兒及兒童情況嚴重，近日有內媒揭發網上存在一條造假親子鑑定證明黑色產業鏈，有關親子鑑定證明書更是由國家認可的正規鑑定中心開發，為販嬰洗白身份。事件引起輿論熱議，涉事鑑定中心事後回應稱已展開自查；另廣東廣州市司法局周五（11日）通報，強調將嚴肅處理事件。

內媒記者上月下旬假扮買家，成功臥底一個名為「未婚先孕互助群」的販賣嬰兒社交群組。在群組中，有母親以「補3」、「補7」等暗語，暗示可以3萬元（人民幣，下同，約3.5萬港元）或7萬元（約8萬港元）出售新生嬰兒。記者其後假裝無法為嬰兒辦理出生證明而煩惱，隨即有一名中介主動聯繫記者，聲稱可代辦親子鑑定證明書。

該名中介聲稱，自己與正規鑑定機構有合作，可以根據委託人需求，辦理多地的司法鑑定意見書，並通過調換血樣，拿到委託人想要的鑑定結果；即使當事人不在現場，甚至不提供血液樣本，都可拿到鑑定報告，強調「不管是不是親生的，我都能幫你鑑定成親生的」。

記者其後把3個假名交予該名中介，果真在3天後，獲得由國家認證的廣東華醫大司法鑑定中心出具的真實鑑定報告，且可在「廣州公法鏈」的官網上查證。事後，華醫大司法鑑定中心也證實，有關司法鑑定屬實，且報告上簽署的2名鑑定員都在該機構持證執業。有網民憂慮，上述的情況為拐賣兒童獲得辦理出生證的機會，令打拐帶來更多難度。