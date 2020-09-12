樂業隧道塌方已過48小時 9被困工人仍生死未卜

廣西百色市樂業縣樂業大道一條在建隧道，周四（10日）下午5時許突然坍塌，導致9名工人被困。內地傳媒周六（12日）報道，截至當天下午6時，距事發已過48小時，惟救援人員仍未搜救出任何一名被困工人，甚至未能確認工人被困位置，令家屬十分擔憂。事件引起輿論關注，網民批評當局救援進度緩慢，並為被困者祝福。

據通報，被困的9名工人年齡介乎24歲至55歲，均為男性，分別來自廣西、河南、福建、湖北等地。其中，57歲工人吳犬與24歲工人吳中均更是一對父子。吳犬的家中尚有80多歲父親、15歲小兒子和妻子，屬於湖北十堰市鄖陽山區的貧困戶。

樂業縣委宣傳部周六上午通報稱，當局已完成距塌方處長度約12米危險帶的加固工作，塌方段長約20米，救援機械設備已開到塌方處進行清理。為加快救援，當局已調派大型設備加入清理工作，惟清理約200立方米塌方體後，救援人員發現塌方範圍內上方有更大的石塊，經專家和施工單位評估，該些石塊有脫落危險，故專家正優化救援方案。

據了解，此次發生隧道塌方事故的樂業大道於去年5月開始施工，全長2.3公里。樂業隧道道路設計等級為雙洞單向四車道城鎮主幹路，設計時速40公里，隧道淨寬14.25米，淨高5米。此次開挖的隧道為分離式隧道，左洞全長774米。樂業大道被定位為當地重要的交通樞紐。