商洛市前公安局長主動投案　繼任者因受賄獲刑

陝西省紀委監事會周五（11日）公布，商洛市公安局前局長、省公安廳二級巡視員雷雨涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受紀律審查和監督調查。內地傳媒周六（12日）報道，雷雨任職公安局局長前，從未有從警經歷，早期多在黨委、政府工作，歷屆繼任者均因受賄罪獲刑。

雷雨現年59歲，陝西商洛市商州區人。從1995年至2002年，他先後在商洛市3個縣分別擔任政府，黨委副職，隨後擔任縣長、商南縣縣委書記等職位。2012年4月，雷雨突然升任商洛市公安局黨委書記、局長，直至去年12月被免去公安局黨委書記、督察長職務，至今年1月卸任公安局局長，轉任陝西省公安廳二級巡視員。

報道指，雷雨2018年在任商洛市公安局局長時，該市公安局高新分局前副局長李永東，先後4次向黑社會集團成員通風報信，多次讓一名骨幹成員外出躲避、毀滅證據；李因幫助犯罪分子逃避違反犯罪和受賄罪成，在今年6月獲刑3年半。另雷雨在2009年1月至2012年4月，曾任職商南縣縣委書記，繼任者陸邦柱和劉春茂隨後均因受賄罪獲刑10年。