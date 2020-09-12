網紅批難食遭餐廳提告　網民：憑甚麼不能給負評

內地微博網紅博主谷岳近日到北京「狗不理」王府井總店拍攝試食影片，片中多次批評包子難食，又批評食物價格過高，強調該店是「大眾點評」APP中評分最低的食店。他又指餐廳職員在廚房不斷咳嗽，對食物衞生表示懷疑。影片被另一微博博主轉發後，引起輿論熱議。狗不理及後發布聲明及報警，指該兩博主言論不實，侵犯餐廳名譽權，要求賠償。

谷岳在周二（8日）上載了試食影片，批評狗不理的食物質量與價格不成正比，醬肉包沒使用真材實料、豬肉包「皮厚餡少」。餐廳認為自己的權益受到侵犯，憤而提告。「狗不理」負責人稱，店內食物都是明碼標價，店內醬肉包從未以160元人民幣（約183港元）出售，質疑谷岳所言不實。

在聲明中，狗不理指谷岳未徵得餐廳同意，私自拍攝、剪輯，並向第三方提供帶有不實資訊的影片，要求立即停止侵權行為，並向警方落案。有網民得悉谷岳被起訴，紛紛提出質疑，批評狗不理剛愎自用，容不下任何負面評價。

但該聲明及後已被店方移除，谷岳亦表示目前自己與狗不理方面未有接觸，亦未接獲警方任何通知。