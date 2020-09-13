台比特犬咬傷銀狐犬及其主人　飼主判拘役35日

新北市一名45歲孟姓女子早前帶其飼養的比特犬與班道戈犬到天台，剛好遇上帶着銀狐犬的陳姓女鄰居。期間，比特犬及班道戈犬突然衝前攻擊銀狐犬，幾乎將其大腿撕開。陳女為救愛犬，欲把比特犬的嘴拉開，最終手指慘遭咬斷，陳女憤而提告。士林地方法院近日以過失傷害罪，判處孟女拘役35天，得易科罰金3.5萬元新台幣（約9400港元），民事賠償部分仍在審理中。

法院指，事件發生於去年10月24日傍晚，孟女到天台放狗，將安全門關閉後，讓猛犬自由活動10分鐘。期間剛好碰上鄰居陳女帶犬上樓，最终孟女的比特犬撲向陳女的銀狐犬，陳女及愛犬相告受傷。陳女抱著愛犬逃離天台，不料比特犬一路追來，更咬住陳女右手臂，造成多處傷口。

孟女在庭上辯稱，到天台放狗後已把安全門關閉，採取防範措施。另外，2愛犬聽到吠聲跑去，因遭銀狐犬攻擊才反擊。陳女更自行拉開比特犬的嘴，對自己的受傷應當負上責任。

法官認為，社區天台屬公共場合，即使關上安全門，住戶仍得以隨時出入。孟女在放狗時，應遵守動物保護法中「牽繩鍊、戴口罩」的規定。因孟女沒有做足安全措施，導致陳女遭受攻擊。但考慮到孟女已認錯道歉，一審決定判處拘役。但孟女認為刑責過高上訴，但二審駁回維持原判。