台水壩無預警洩洪　露營客遭沖走3死1失蹤

台灣南投仁愛鄉武界壩周日（13日）在毫無預警下開閘洩洪，正在下游露營的5名民眾被洪水沖走失蹤。警方及消防到場搜救，一名12歲女童、7歲男童及其母親先後被救起，當場證實身亡。台電大觀電廠指，武界壩6號排洪閘門發生異常自動開啟的情況，下游濁水溪一直設有告示牌提醒民眾不得進入。

台灣傳媒報道，來自台中市太平區的盧姓、賴姓2個家庭共6人，日前結伴到仁愛鄉栗栖溪一線天的河床露營。位於上游的台電萬大水庫疑周日凌晨4時放水，3名成人及2名兒童被洪流沖走，其中一名男子自行游回岸邊，另有一人事發時在車上睡覺，未被洪水沖走。

搜救人員先後在下游，尋獲12歲盧姓女童、7歲賴姓男童及其48歲陳姓母親的遺體，53歲盧姓男子仍然失蹤。空勤總隊直升機上午7時曾前往救援，但因現場雲層太厚無法搜尋而一度返航，至上午9時35分再赴現場搜救。

台電大觀電廠指出，武界壩閘門凌晨4時12分、5時8分發生異常自動開啟的情形，當值人員發現後立即通報，並關閉全數閘門控制電源，正在調查異常原因。另武界壩下游濁水溪設有告示牌，提醒民眾不得進入及從事活動等。