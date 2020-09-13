港區國安法：蔡英文斥衝擊香港高度自治　威脅普世民主價值

台灣民進黨周日（13日）舉行青年「兩岸及國際事務兵推營」閉幕儀式，台灣的總統蔡英文以民進黨主席的身份致詞，批評大陸強行對香港實施《港區國安法》，不單止衝擊香港的高度自治及民主發展，亦對普世的民主價值造成威脅。

蔡英文致詞時表示，對各國來說今年是充滿挑戰的一年，新冠病毒的威脅在全球各地造成嚴重的公共衞生危機，在病毒及陸美關係緊張的衝擊下，各國的經濟安全面臨高度不確定性，不但失業率上升，全球貿易和產業鏈也面臨重組。她指出，東海和南海主權問題是一觸即發的衝突點，涉及的國家眾多，牽涉到區域安全、外交關係及周邊國家的利益。她又認為，《港區國安法》衝擊香港的高度自治及民主發展，並威脅普世的民主價值。

蔡英文表示，面對一波又一波的挑戰，總統必須在台灣安全受威脅的當下拿出解決方案；又指做出正確決策並不容易，每一個決策都涉及多層面的複雜問題，總統必須在資訊繁多或短缺下作出不偏離台灣走向的決定。她稱，他們不只對疫情「超前部署」，社会安定時也做好萬全準備，預先制定各種應對計劃、預計可能的結果，才能保護人民安全。她又期待青年可持續接觸兩岸以至國際事務，投入安全領域工作。