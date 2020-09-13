侵犯知識產權入罪門檻金額　下調至30萬人民幣

《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（三）》（下稱《解釋》）周日（13日）發布。司法解釋降低了侵犯商業秘密的入罪標準，並擴大入罪情形，將因侵犯商業秘密違法所得金額、及導致權利人破產、倒閉等情形納入入罪門檻，其中入罪金額從50萬元（人民幣，下同，約56.7萬港元）以上調整至30萬元（約34萬港元）以上。

《解釋》於上月21日的最高人民檢察院第十三屆檢察委員會第四十八次會議，及上月31日的最高人民法院審判委員會會議通過，將於周一（14日）起實施。其中，《解釋》列明商標侵權的入罪標準，包括只有字體、字母大小寫、文字橫豎排列等差異的亦屬侵權。採取非法複製、未經授權或超越授權使用電腦資訊系統等方式竊取商業秘密者，應認定為刑法第二百一十九條第一款第一項規定的「盜竊」；以賄賂、欺詐、電子侵入等方式獲取權利人的商業秘密者，則認定為「其他不正當手段」。

若對商業秘密的權利人造成損失金額，或因侵犯商業秘密違法所得金額達30萬元以上，或直接導致對方因重大經營困難而破產倒閉，或造成其他重大損失，亦應認定為「給商業秘密的權利人造成重大損失」。若受害人損失金額達250萬元（約283萬港元）以上，應認定為刑法第二百一十九條規定的「造成特別嚴重後果」。

《解釋》亦列明，在刑事訴訟程序中，當事人、辯護人、訴訟代理人或案外人書面申請對有關商業秘密或其他需要保密的商業資訊的證據、材料採取保密措施的，應按案件情況採取組織訴訟參與人簽署保密承諾書等必要的保密措施，違反要求及保密義務者須承擔法律責任。

除特殊情況外，假冒註冊商標的商品、非法製造的註冊商標標識、侵犯著作權的複制品、主要用於製造假冒註冊商標的商品、註冊商標標識或侵權複製品的材料和工具，應依法沒收和銷毀。另外，若出現主要以侵犯知識產權為業、重犯者、在重大災害事故等假冒救災和防疫物資等商品的註冊商標、不交出違法所得的情況，可酌情從重處罰，一般不適用緩刑。