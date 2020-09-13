殺人犯判囚12年竟保外就醫未服刑　官方調查

內地網傳安徽黃山市男子王某，1995年因傷人致死罪成獲刑12年，卻保外就醫未有在監獄服刑。黃山市休寧縣委政法委員會周日（13日）指，已組成聯合調查組，將全面展開調查，結果會及時對外公布，若發現有違法違紀行為，必依法依規嚴肅處理。

王某住在休寧縣板橋鄉板橋村，在1994年底欲在程美枝的樓房附近建屋，雙方因此發生糾紛，更一度鬧上法庭。經縣人民法院審理，判定王家建房行為合法。1995年8月，程女發現王某的父親僱傭工人建房，於是上前阻攔，雙方再發生爭吵。王某父子一怒之下，先後用鋼釬將她打傷，造成左側腦挫裂傷和雙側顱內血腫，搶救後不治。

王某父子最終因犯故意傷害（致死）罪成，分別獲刑12年和14年。惟程女的親弟表示，本應在監獄服刑的王某，卻在大街上出現，多方打聽下才得知對方申請保外就醫。有村民反映，王某其實未被收監，應該在服刑期間結婚，現時育有一子一女，只有逢年過節才回村。有知情人士透露，王父刑期結束後留在休寧縣照顧小孩，王某則到杭州打工。

安徽省九成監獄管理分局證實，王某未曾被收監，在監獄的檔案中沒有查到其服刑的紀錄。王某因腎功能不全疾病獲保外就醫，惟休寧縣人民法院及黃山市中級人民法院的卷宗，都沒有他保外就醫的批准文書。休寧縣公安局指，已將相關協查材料移送到檢察院，有待調查。