國民黨反美豬公投連署　未夠兩日獲逾萬份

台灣當局早前宣布明年起開放含萊克多巴胺（又稱瘦肉精）的美國豬肉進口，引起民怨。國民黨發起「拒絕瘦肉精美豬食安公投」連署，不足兩日已收到過萬份連署，達到第一階段門檻。

國民黨上周六（12日）起於全台22縣市同步發起連署，黨主席江啟臣周日（13日）表示，連署已破萬份，可見民眾對蔡政府宣示的未來瘦肉精豬肉的管理毫無信心。

他批評當局粗暴開放瘦肉精豬肉進口，相關準備工作、配套措施皆未完善，連民眾平時吃的早餐炒麵、豬血湯的碎肉、大腸等都可能受到影響，怎麼能讓人1吃得安心。他呼籲民眾為了自己與下一代的健康站出來，參與連署與公投，把拒絕瘦肉精豬進口成為全民共識。

根據台灣的公投法規定，全台性公投提案第一階段連署人數必須達2020年總統選舉總選舉人數的萬分之一；以今年總選舉人數約1931萬人計算，即第一階段連署只需1932份有效連署書。當中選會完成審查後並進入第二階段連署時，則需要募集相當於2020年總統選舉總選舉人數1.5%的連署書，即約28.9萬份；若達標，明年8月28日則舉行公投。