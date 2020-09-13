前鎮區疑輸氣管破裂　乙烯外洩消防疏散逾百居民

台灣高雄市前鎮區上周六（12日）疑華運倉儲的輸氣管道破裂，氣體經下水道污水四散冒出，造成乙烯外洩；市政府隨後封鎖周邊道路和疏散逾百名居民，並要求華運倉儲排空輸氣管內氣體，事件擾攘7小時後才宣布解除危機。市政府被指摘訊息未公開透明，市長陳其邁當日兩度道歉，稱「我們確實有檢討的空間」。

台灣的環保局、警方、消防等部門到場檢測，發現有揮發性氣體外洩，隨後發現有乙烯成分，該氣體若人類吸入過量可能導致昏迷，現場氣體充斥過多將引發氣爆。有專家推測，應是管線破裂，乙烯滲入土壤及地下水，包括原住民故事館地下室及污水道，現在重點是要找出破裂處。

副市長林欽榮表示，2天前例行性檢查就有聞到異味，但數值並未爆表，洩漏點仍在清查，曾測量得乙稀濃度為8萬PPM（百萬分率），目前已無異味。多部門派員到場，將地下水渠蓋打開，由消防員灑水降溫，稀釋乙烯濃度，防止氣爆或中毒。

台媒表示，當地居民和有關部門早已向消防局通報，惟當局在下午5時才發出消防救災即時派令，質疑是「掩飾」事件。陳其邁隨後表示，未來對於工安或救難事件要立即公開資訊，讓民眾與媒體能立即掌握相關情況。