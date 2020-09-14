殺人犯獲釋後再行兇　當局查出多名公務員受賄助減刑

內地男子郭文思早年殺人後被判無期徒刑，後經9次減刑獲釋，惟他今年3月再次殺人，引起社會不滿。北京市紀委周日（19日）通報，「郭文思減刑案」中有多名政府人員涉嫌職務犯罪，受賄幫助郭文思快速減刑。

郭文思今年3月14日在超市購物時，殺死提示他戴口罩的段XX，3月28日被批捕，案件亦移送檢察機關審查起訴。輿論強烈要求嚴懲郭的殺人行為，並對其多次減刑問題提出質疑。其後，北京市政法委、市監委、市人民檢察院聯合調查「郭文思減刑案」。

經查，郭文思的父親郭萬普，是中國原子能科學研究院退休職工，他在郭文思服刑期間，多次給予監獄系統、檢察院、法院相關工作人員賄款、賄物，謀求關照郭文思服刑生活，幫助郭文思快速減刑，至少13名公務員涉案。

市紀委監委研究決定，對這些以涉嫌受賄罪、行賄罪、徇私舞弊減刑罪審查起訴。其中9名黨員被開除黨籍及公職，其他違紀違法人員亦被問責。

北京市高級人民法院根據北京市紀委市監委調查情況，對郭文思歷次減刑案件進行覆查，認為郭文思減刑案件確有錯誤，目前已經啟動重新審理程序。