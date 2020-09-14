加里山1天2宗登山客迷路　搜救隊疲於奔命

台灣苗栗縣南庄鄉加里山向來有「台灣富士山」的美名，深受登山客喜愛，惟登山前應做足準備。南庄消防分隊上周六（12日）一天內2度接獲登山客求助，均因天色昏暗而迷路，令搜救團隊疲於奔命，幸6名登山客最終都平安獲救。

南庄消防分隊當天下午4時許接獲首宗求助，3名登山客在西線9號樁附近迷路。經與報案人聯繫獲得所在地點座標後，搜救隊在當晚10時15分搜獲登山客，其中1人頭部有輕微擦傷，經簡單包紮後，周日凌晨把他們安全護送至登山口。

然而在首宗求助救援過程中，南庄消防分隊當晚8時又接獲求助，結果搜救隊只好兵分兩路。幸好，第2宗求助的3名登山客在當晚8時半便被搜救，搜救隊安排義務消防協助，當晚便把他們帶到登山口。

據了解，加里山海拔2220米，是熱門登山的地點，步道全長3.2公里，難度中等，來回需花費6至8小時，對不常運動的民眾是一大挑戰，加上山區氣候多變，午後常有濃霧，不少登山客因體力不支或錯估腳程，容易摸黑下山、迷路甚至滑下邊坡受傷。消防提醒，挑戰加里山前應做好準備，攜帶頭燈、保暖衣物、應急糧食及水、行動電源等。