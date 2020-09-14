地基多次沉降變危樓　業主憂存質量問題

甘肅蘭州一個商業區近日出現地基沉降，樓底與地面相差近1米，樓宇底部的鋼板、膠水管等裸露在外。有業主指，地基自前年起開始下沉，維修人員多次修補。物業管理負責人指，因連日下雨才導致地基塌陷，發展商已安排施工維修，料本月底可解決；他否認樓宇有質量問題，認為沉降是受當地地質影響。

業主反映，出事區域基本上是商業區，大多都是商舖，其中A3、A4區樓房下沉非常嚴重。即使接二連三出現地基下沉現象，維修人員亦只用水泥填補縫隙；維修時又停水停電，影響生意。有商戶指，以前店舖門口與地面平行，經多次下沉後，店門口已變成斜坡。

其中被指下沉嚴重的A3區，寬闊的路面亦下沉致呈「V」形，路面裂縫明顯，旁邊樓房地基甚至有一條約50厘米的裂縫。由於該區正在施工，店舖門前堆滿沙土；部分樓宇的樓底甚至未完工，證明施工單位並無用回填土將地基工程填實。

業主及商戶擔心樓宇有質量問題，每次維修只是治標不治本，認為應該要重新打造地基。物管負責人指，若樓宇存在質量問題，發展商亦不會取得竣工驗收報告，又解釋地基塌陷與蘭州本地地質有關，只要下雨就會下沉，目前已向有關單位上報以上問題。