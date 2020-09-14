字節跳動拒絕微軟收購TikTok美國業務　傳甲骨文被選為買家

美國電腦公司微軟周日（13日）發聲明，稱已被TikTok母公司字節跳動拒絕收購TikTok在美國的業務。美媒報道，字節跳動已選擇了另一美國科企甲骨文（Oracle）成為買家。

微軟在聲明中稱：「字節跳動今天告訴我們，他們不會把TikTok的美國業務賣給我們。我們有信心我們的建議書對TikTok用戶有好處，亦同時可以保障國家安全。為達到此目的，我們作出了重大轉變，以確保服務符合安全、私隱、網上安全的最高標準，亦能打擊假資訊。我們在8月的聲明中清楚表明這些原則。我們期待該服務（TikTok）在這些重要的領域會如何演進。」

就外界所知，甲骨文成為了目前唯一的TikTok美國業務潛在買家，字節跳動與甲骨文均未作出回應。

特朗普下令TikTok出售美國業務，否則會將其封殺，有關的限期至今有3個版本，第1個是他多次公開強調的本月15日，另外2個是根據其上月簽發的行政命令而定，分別是本月20日（禁止美企與字節跳動交易）及11月12日（買賣交易完成限期）。

暫未知TikTok將遵守哪個限期，知情人士指交易談判各方目前專注本月20日前達成初步協議，之後12月前完成交易，但這需要同時取得中美政府支持。

特朗普政府對華發動的「科技戰」持續，美國國防部創新委員會主席的施密特（Eric Schmidt）近日受訪，他認為美國在科技創新方面仍領先中國，但差距迅速縮小，指出中美在爭奪科技霸主地位的競爭中，美國對基礎研究資助不夠，或是中國能迎頭趕上美國的關鍵原因之一。