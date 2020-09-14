疑因設備老化致閘門失常　台水壩無預警洩洪釀4死

台灣南投台電發電廠武界壩周日（13日）無預警下開閘洩洪，導致下游5名露營民眾被洪水沖走。1人游到岸邊獲救，另外3人被救起時證實遇難，1名盧姓男子失蹤。救援隊伍周一（14日）早上尋回盧男遺體，令事故增至4人死亡。南投檢方傳召台電蘇姓員工到案調查。台電初步相信是設備老化，令傳輸電纜迴路絕緣出現問題，將提交報告說明原因。

台電大觀發電廠廠長許宗源表示，這是首次出現閘門自動開啟情況。武界壩共有11個閘門，平常必需由人手啟動閘門，放水時也會預先公告和廣播示警。但位於上游的武界壩6號閘門突然在周日清晨4時12分、5時08分兩度在無預警下放水，造成悲劇。

台電在事發後緊急成立應變小組調查，初步已排除閘門的驅動摩打、電力電纜及機械驅動系統等問題，目前循控制器及通訊系統、人為因素方面調查。另外，經查後小組基本排除動物闖入這項因素，並認為設備老化致傳輸電纜迴路絕緣出問題是事故的主因。

此外，台電總經理鍾炳利周一亦將親自慰問罹難者家屬，及致贈慰問金。由於全案已進入司法程序，警方會介入調查。