印軍班公湖軍事部署　雙方進入槍支射擊範圍

中印外長上周在俄羅斯莫斯科舉行雙邊會晤，達成五點共識。印度傳媒日前引述消息人士報道，印軍在班公湖南岸的斯攀谷地區（Spanggur Gap）作軍事部署，兩軍已進入「槍支射擊範圍」，強調印方目前不會在邊境地區降低警戒級別，將繼續保持高度戰備狀態，直至對峙情況有顯着改善。

消息人士指，中方通過部署民兵小隊鞏固邊境，戰術任務是「設法驅離印軍」。印度陸軍已多次重申，若中方軍隊採取任何挑釁性的行動，印軍將進行報復。

另有印度官員指，中印外長會面有助緩解當前緊張局勢，打破兩國邊境對峙僵局，顯示中方仍渴望通過對話解決分歧。他表示，雙方對峙均投入較多人員和武器裝備，且不斷在行動與反制之間升級，但總體水平仍低於爆發戰爭的標準。

有指中印本周將舉行新一輪軍長級會談，重點商討如何落實五點共識，印度陸軍司令納拉萬已與軍方高層審議有關內容。報道認為，五點共識提及兩國要盡快在拉達克東部地區脫離接觸，但並未規劃具體時間，或有待雙方在是次軍長級會談中解決。

此外，印度海得拉巴（Hyderabad）一間合金公司將興建一個裝甲工廠，專門生產符合國際標準的防彈背心和防護裝備，並供應防彈車。目前，幾百件防彈背心已作為樣本送至軍事部隊。

近期屢傳有印軍受傷。當地傳媒周一（14日）報道指，印度邊境安全部隊一名士兵，上周六（12日）晚在巴基斯坦的克什米爾中部執勤時，遭到一隻野熊襲擊受傷；野熊隨後逃回森林，他則被送院治療。