美國禁令明生效　外界料華為手機出貨量或急降

美國對中國科技巨企華為的禁令將於周二（15日）生效，外界料華為智能手機的出貨量將由今年約1.9億部，大幅跌至明年5000萬部。台灣傳媒引述專家分析指，華為手機的版圖料將轉移至蘋果、三星及大陸Oppo、小米等廠商，並以大陸業者承接較多，台灣供應鏈可望繼續受益，但美國企業的反對聲浪及大陸是否會展開報復，都有可能波及台廠。

美國政府早前發出禁令，限制華為在全球採購晶片，禁止美企向華為供應零件或使用美國軟體與技術設計的晶片。廠商如向華為供貨，須先取得美方許可證。

專家指，若大陸及美國無進一步談判，華為售出所有庫存後，供應鏈勢必發生版圖移轉。除了三星的供應鏈較為封閉，蘋果、大陸品牌手機等供應鏈，台廠參與度都相當高，且在此領域表現頗具競爭力，有機會深化供應鏈角色。

專家提醒，陸美科技戰白熱化，台灣廠商卻持續受惠，美國半導體企業一定會不滿，認為政策導致競爭對手搶食版圖，所以這項不確定因素必須審慎關注；另外，若大陸展開制裁蘋果等報復行動，台灣的蘋果供應鏈亦將會受到衝擊。