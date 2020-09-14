陳一新要求清徹底行動　掃黑除惡常態化

今年是掃黑除惡專項鬥爭收官之年。中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新，近日在內蒙古自治區調研掃黑除惡工作，主持召開蒙遼吉黑四省（區）相關負責同志參加的掃黑除惡工作調研座談會，研究推動「清徹底」的新舉措新建議，並提出「四個嚴」和「六個常態化機制」。

陳一新強調，今年「六清」行動包括線索清倉、逃犯清零、案件清結、傘網清除、黑財清底和行業清源，同時要做到「四個嚴」，包括嚴把辦案「質量關」、嚴守工作「進度表」、嚴防輿情「風險點」、嚴督實導「責任單」，確保每條線索、每宗案件和每個突出問題都清理徹底，在確保質量的前提下加快辦案進度，儘早完成行動目標。

他指出，掃黑除惡明年將轉入機制化常態化開展，擬探索建立健全「六個常態化機制」，包括智能公開的舉報機制、打早打小的懲處機制、源頭治理的防範機制、精準有效的督辦機制、持續推進的領導機制、激勵約束的考評機制。

全國掃黑辦特派督導組在今年7月，進駐30個省（區、市）的重點推進地市，針對重點線索、重點案件進行為期10天的督導，結果發現480餘個問題線索，並形成整改清單。各省級掃黑辦需對照清單，如期完成整改。